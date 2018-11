Infomédiaire Maroc – Le Président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adenisa, a salué, vendredi à Johannesburg, l’action inlassable de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de l’intégration africaine.

«Je tiens à saluer l’action inlassable de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de l’intégration africaine», a déclaré Adesina lors d’un point de presse clôturant le Forum africain sur l’investissement, qui s’est tenu du 7 au 9 novembre au Convention Center de Sandton, quartier financier de Johannesburg.

Le retour du Maroc au sein de l’Union africaine était un développement de taille pour tout le continent, a indiqué le patron de la banque panafricaine, soulignant que le Royaume «offre d’énormes opportunités pour le reste de l’Afrique».

Rappelant la visite qu’il avait effectuée au Maroc en juillet 2018, Adesina s’est dit impressionné par le niveau de développement atteint au Maroc, citant en particulier le Port Tanger-Med.

Cette réalisation grandiose et les infrastructures et installations y afférentes, notamment la vaste zone industrielle, font du Royaume «un lien d’excellence» entre l’Europe et l’Afrique, a-t-il dit, se disant fier en tant qu’Africain de voir de grosses pointures économiques mondiales s’installer au Maroc.

Le président de la BAD a, d’autre part, mis en avant la place de leader mondial qu’occupe le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables. Il s’est félicité, dans ce contexte, de la Lettre d’intentions signée, à l’occasion du Forum de Johannesburg, entre la BAD et l’Agence marocaine de l’énergie durable (MASEN).

Le Maroc offre un bel exemple de la coopération sud-sud avec cet engagement en faveur du développement des énergies renouvelables en Afrique, a-t-il enchainé, rappelant que le partenariat avec MASEN permettra de construire un grand complexe d’énergie solaire dans la région du Sahel dans le cadre d’un programme baptisé «Desert to Power».

Et d’ajouter que les relations entre le Maroc et la BAD sont marquée par leur solidité, saluant dans la foulée l’engagement résolu au plus haut niveau de l’Etat marocain en faveur de la transformation économique, la création de richesses et la génération d’emplois pour les jeunes.

