Le Groupe Intelcia acteur global de l’outsourcing, inaugure l’extension de son site d’Abidjan.

Cette inauguration, qui coïncide également avec la célébration du 5ème anniversaire de présence du Groupe en Côte d’Ivoire, conforte la volonté de ce dernier de poursuivre son engagement et consolider ses investissements dans le pays en offrant davantage d’opportunités d’emploi aux jeunes Ivoiriens.

En effet, depuis son implantation en 2017, l’effectif est passé de 293 collaborateurs à près de 1500 en 2022. En plus des 450 emplois créés au cours de cette année, qui font du site d’Abidjan le plus grand site d’Intelcia en Afrique, ce sont plus de 500 postes qui seront à pourvoir en 2023.

« L’extension du site d’Intelcia à Abidjan est révélatrice de deux éléments importants. Elle conforte d’une part l’attractivité de notre pays dans le domaine de l’outsourcing de manière générale et des métiers du CRM en particulier, notamment au regard du bassin d’emploi porteur qu’est la Côte d’Ivoire. Elle révèle d’autre part, le potentiel de croissance qu’un Groupe tel qu’Intelcia voit en notre pays, tant en termes d’infrastructures qu’en termes de capital humain », affirme Mamadou TOURE, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique, Porte-Parole Adjoint du Gouvernement. Il ajoute que « l’ambition et la volonté d’Intelcia d’offrir davantage d’opportunités d’emploi à la jeunesse ivoirienne, s’inscrit dans la droite ligne de la Vision 2030 de Son Excellence le Président de la République de Côte d’Ivoire, Monsieur Alassane OUATTARA, qui met l’accent sur le rôle central du secteur privé dans la création de richesse et ambitionne la création de pas moins de 8 millions d’emplois. »

Au cours de ces 5 dernières années de présence, trois dates majeures ont marqué l’histoire d’Intelcia en Côte d’Ivoire. Ainsi, 2017 fut l’année d’implantation du Groupe à Abidjan ; le site comptait alors 420 positions sur une surface globale de 3500 m² pour près de 300 collaborateurs. Trois ans plus tard -soit en 2020-, et au regard du développement des activités, ainsi que des résultats générés au niveau de la région, Intelcia a procédé à une première extension de son site, offrant ainsi 975 positions pour 1000 collaborateurs, sur une surface globale de 5660 m². Enfin, en 2022, Intelcia assoit sa volonté de poursuivre son développement à Abidjan avec cette nouvelle extension qui porte la surface totale du site aujourd’hui à 9000 m² avec 1250 positions.

« Au vue de l’évolution du Groupe en Côte d’Ivoire, le pays est véritablement le fer de lance, en Afrique subsaharienne, des ambitions d’Intelcia. Depuis notre implantation en 2017 à Abidjan, nous avons lancé plusieurs activités et quintuplé le nombre de nos collaborateurs. L’extension du site historique, que nous inaugurons aujourd’hui, nous ouvre de nouvelles perspectives avec la création de centaines de nouveaux postes à très court terme et ce, sans compter les plans de carrière que nous offrons à la jeunesse au sein d’Intelcia Côte d’Ivoire et du Groupe, notamment grâce à une politique de formation volontariste et structurée », assure Jean-Yves Kotto, Chairman Afrique Subsaharienne.

« Cette extension est une évidence pour Intelcia et démontre notre volonté de poursuivre durablement notre implantation dans le Continent de manière générale, et en Afrique subsaharienne en particulier. Ce nouveau pas dans la vie du Groupe suit une logique d’investissements responsables, créateurs d’emplois et de valeur ajoutée pour tout son écosystème, » affirme à son tour Karim BERNOUSSI, Président Directeur Général & Co-fondateur d’Intelcia. « Notre engagement en Côte d’Ivoire s’articule autour de la Vision 2030 de Son Excellence le Président de la République dont l’ambition est à la fois un développement économique, social et humain. Nos équipes s’impliquent au quotidien auprès des différentes communautés parmi lesquelles Intelcia évolue pour contribuer au développement du tissu socio-économique. En outre, depuis 2020 Intelcia figure dans le Top 5 des recruteurs francophones en Côte d’Ivoire. Nous ne pouvons que nous réjouir des accomplissements réalisés jusqu’à maintenant et des perspectives de croissance particulièrement prometteuses, portée notamment par la Vision 2020 – 2025 du Groupe », conclut-il.

L’essor d’Intelcia en Côte d’Ivoire est à l’image du développement du Groupe en Afrique Subsaharienne et dans le monde. Les chiffres témoignent de l’excellente santé du Groupe, le nombre de collaborateurs dans la région passera à près de 5000 d’ici la fin de l’année 2022, dans les 3 pays de présence en Afrique Subsaharienne que sont le Cameroun, le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Enfin dans le monde, le Groupe, qui emploie actuellement 40.000 collaborateurs, a réussi, en 22 ans, à s’implanter dans 17 pays et sur 3 continents.