Karim Bernoussi, PDG et co-fondateur de l’acteur majeur de l’outsourcing, Intelcia, partage les ambitions et les perspectives d’avenir du groupe. Entre consolidation des métiers et développement des activités à travers l’intégration des nouvelles technologies, Karim Bernoussi vise encore plus loin pour Intelcia.

Le PDG et co-fondateur d’Intelcia s’est confié au micro d’Infomédiaire, en marge de sa visite au siège de Horizon Press, nous expliquant que son Groupe a pour ambition de consolider son maillage international à travers l’ouverture de nouvelles filiales en 2023.

Karim Bernoussi annonce que son entreprise s’est penchée sur le potentiel que proposent les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, pour ce qui est de développer les activités du Groupe et la mise en place de solutions plus performantes et qui répondent pleinement aux attentes des clients, et ce, au niveau des différents secteurs d’activités où Intelcia opère. Vidéo…