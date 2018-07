Infomédiaire Maroc – L’Assemblée Générale constitutive du Forum des associations africaines d’intelligence économique (FAAIE) a été tenue à Casablanca. Et après examen et adoption des statuts, du règlement intérieur et des chartes d’éthique et de déontologie, les membres ont élu à l’unanimité le marocain Driss Guerraoui du Maroc Président du Forum. Mounir Rochdi et Mohamed Ourdedine ont quant à eux été élus respectivement Secrétaire général et trésorier du Forum.

Le bureau du Forum ainsi constitué a tenu sa 1ère réunion à Rabat le 21 juillet pour examiner et adopter sa feuille de route au titre de la période 2019-2021. Le FAAIE a pour objectifs de promouvoir les pratiques de l’intelligence économique en Afrique et de contribuer à doter le continent en structures nationales dédiées.

Rédaction Infomédiaire