Infomédiaire Maroc – L’implication active de la société des Autoroutes du Maroc (ADM) au sein de l’International Road Federation (IRF) et le rôle joué activement depuis ces 3 dernières années ont été couronnés par la nomination de Anouar Benazzouz en sa qualité de Vice-président.

ADM s’est hissée durant cette période en leader à travers l’extension de son réseau à 1 800 km, se positionnant juste après l’Afrique du Sud au niveau continental ou encore juste après le Portugal à l’échelle européenne.

De même, ADM s’est distinguée au sein de l’IRF, Fédération regroupant les grands acteurs du secteur routier et de la mobilité dans le monde par la mise en débat constructif pour mettre en avant les innovations en matière de développement durable via des innovations importantes tel que le compactage à sec (optimisation des ressources en eau précieux pour le continent africain), le projet AL ARD dont l’objectif est de protéger les talus autoroutiers contre l’érosion hydrique et de fixer les sols par des techniques innovantes basées sur le génie biologie à titre d’exemple.

Ce positionnement du Maroc et de ADM au sein des instances internationales a pour objectif de positionner le leadership, l’innovation de ADM et de confirmer l’expertise et le savoir-faire marocain à l’échelle mondiale.

Rédaction Infomédiaire