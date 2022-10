La Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) a annoncé mercredi le lancement, à partir du 3 novembre, de son nouveau site électronique comprenant une panoplie de services transactionnels au profit de ses assurés.

Le nouveau site comprend la mise à jour à distance des données personnelles des assurés, l’e-déclaration de leurs ayants droit, l’obtention d’une attestation électronique d’immatriculation à l’Assurance maladie obligatoire (AMO), ainsi que la régularisation à distance des cotisations pour certaines catégories d’assurés, a indiqué la CNOPS dans un communiqué.

Il permet également, selon la même source, la consultation de relevés détaillés du traitement des dossiers de maladie et met à la disposition des assurés une copie électronique de tout accord de prise en charge, ainsi qu’une copie du ticket modérateur pour les personnes atteintes d’affections de longue durée et coûteuses, ce qui les dispense de se déplacer vers les accueils de la CNOPS et des mutuelles.

Pour protéger leurs données personnelles et renforcer la sécurité des opérations électroniques sur le site, la CNOPS a lancé une opération de vérification des adresses postales des assurés pour sécuriser la mise à leur disposition de mots de passe provisoires qu’ils pourront remplacer par des mots de passe permanents et personnels à partir de la date de lancement du site.

Les assurés qui déclarent correctes leurs adresses postales sur le site recevront un courrier postal comportant le code provisoire et le mode de son usage, selon le communiqué.

Ceux n’ayant pas effectué la mise à jour de leurs adresses doivent s’adresser aux accueils de la CNOPS et des mutuelles munis de copies de leur carte d’identité nationale (CIN) et carte d’immatriculation, ainsi que le formulaire de changement d’adresse, a fait savoir la Caisse.

Quant aux assurés n’ayant pas encore reçu leur code, ils pourront suivre le traitement de leurs dossiers d’immatriculation, de remboursement et de prise en charge sur l’application mobile Smart Cnops que la CNOPS maintiendra provisoirement sans changement, a-t-elle ajouté.

« L’objectif de la sécurisation des mots de passe est de protéger les données personnelles des assurés, d’éviter que des tiers consultent des données à caractère médical et personnel des assurés ou accomplissent des démarches à distance à leur place, leur causant, en conséquence, des contraintes lors de l’accès aux prestations de l’AMO », a expliqué la même source.

Les étudiants bénéficiaires de l’Assurance maladie obligatoire des étudiants (AMOE) recevront leurs mots de passe sur les adresses email qu’ils ont communiquées sur les plateformes électroniques de déclaration de leur couverture médicale de base lors de leur inscription dans les établissements d’enseignement supérieur ou de formation professionnelle.