Infomédiaire Maroc – Les atouts et perspectives d’investissement au Maroc sont exposés au Village des investissements qui s’est ouvert lundi au Palais des Nations à Genève, dans le cadre du Forum mondial de l’investissement organisé par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Les Maroc est représenté au sein de ce Village par un stand de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. L’inauguration de cet espace dédié à l’investissement a eu lieu en présence du directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève, Michael Moller, du secrétaire général de la CNUCED, Mukhisa Kituyi, ainsi que des chefs d’Etat et de gouvernement. Plusieurs diplomates accrédités auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, dont l’ambassadeur du Maroc, Omar Zniber, ont également assisté à l’ouverture de cette manifestation.

Le Forum mondial de l’investissement de la CNUCED (22-26 octobre) vise à « aider les différentes parties prenantes à dialoguer et à agir face aux obstacles actuels et naissants au développement de l’investissement ». Il focalise en particulier sur les obstacles que l’investissement international rencontre dans la nouvelle ère de mondialisation et d’industrialisation.

Il se propose de donner à tous les acteurs de l’investissement l’occasion de dialoguer ouvertement et de réfléchir à des initiatives porteuses de solutions et favorisera la conclusion de partenariats mondiaux qui contribueront à la prospérité pour tous.

Outre le village des investissements, le forum de cette année prévoit de nombreuses manifestations importantes et possibilités de réseautage, dont un sommet des dirigeants mondiaux sur l’investissement, des tables rondes ministérielles, une conférence internationale sur les accords d’investissement, des dialogues entre des ministres et des dirigeants d’entreprises et plusieurs séances multipartites sur des thèmes spéciaux, entre autres.

Les précédentes éditions du forum se sont tenues au Ghana (2008), en Chine (2010), au Qatar (2012), en Suisse (2014) et au Kenya (2016).

Créé en 2008, le Forum mondial de l’investissement de la CNUCED (WIF) est un forum mondial de premier plan pour l’élaboration des politiques d’investissement. Il constitue une plate-forme de dialogue multipartite sur l’investissement dans le développement durable et vise à obtenir des résultats réalisables pour relever les défis liés à l’investissement dans le monde.

Rédaction Infomédiaire