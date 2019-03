Un Mémorandum d’entente entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis sur la promotion et la gestion de l’investissement dans l’immobilier a été signé à Dubaï.

Ce document a été paraphé, en marge du « Festival de l’immobilier de Dubaï » 2019, par la secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat, Fatna Lkhiyel et le directeur général des territoires et des biens à Dubaï, Sultan Bati Ben Mojran.

S’inscrivant dans le cadre des relations fraternelles entre les deux pays, ce mémorandum d’entente prévoit la promotion des activités liées au secteur de l’immobilier et le renforcement de la confiance dans ce domaine à travers la mise en place de services intelligents pour créer un environnement immobilier mondial durable.

Il vise également à promouvoir le marché immobilier en organisant des expositions et en participant à des conférences et des salons internationaux et régionaux.

En vertu de cet accord, les deux parties s’engagent également à étudier et à revoir la législation immobilière afin de réaliser l’intégration et l’excellence, de mettre à niveau les normes applicables et d’accompagner des dernières évolutions dans le monde, ainsi que la coordination avec les autorités compétentes pour former et qualifier les acteurs du marché dans le but de développer le secteur et les compétences des employés.