Le programme d’inspection mis en place par l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a couvert au cours de l’année 2018 plus de 500 installations et activités, notamment dans les domaines médical et industriel, a indiqué, jeudi à Laâyoune, le Directeur général de l’agence, Khammar Mrabit.

En 2019, l’AMSSNuR renforcera les opérations d’inspection pour atteindre plus de 600 installations ou activités sur l’ensemble du territoire national, a souligné Mrabit, qui s’exprimait lors d’une rencontre. A cet égard, il a noté que l’an 2018 a été aussi marqué par la première inspection réglementaire du réacteur de recherche nucléaire de la Maâmora.