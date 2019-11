Les grandes réformes et les chantiers d’envergure lancés, au cours des vingt dernières années, par le Maroc en font aujourd’hui le pays le plus attractif pour l’investissement sur le continent africain, a affirmé, à Madrid, l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.

Intervenant lors d’une rencontre, Benyaich a présenté un exposé exhaustif des réformes tant politiques qu’économiques et sociales, entreprises au Maroc depuis une vingtaine années, consacrant le Royaume comme l’un des pays les plus stables en Afrique.

La diplomate marocaine s’est arrêtée, dans le cadre d’une intervention intitulée « Le Maroc en mouvement : une plateforme pour l’Afrique », sur les chantiers économiques d’envergure initiés par le Maroc et ses réalisations dans différents domaines, qui lui ont permis de devenir le pays le plus attractif pour l’investissement sur le continent africain, incitant les entreprises ibériques à s’internationaliser davantage et à tirer profit non seulement des opportunités d’affaires sur le marché marocain, mais aussi de la situation privilégiée du Royaume en tant que Hub pour l’Afrique