Le ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabbah s’est entretenu, en début de semaine, avec le ministre de l’Investissement britannique, Gerry Grimstone, dans le cadre du renforcement du partenariat dans les domaines de l’énergie, des mines et de l’environnement entre le Maroc et le Royaume-Uni.

Lors de ces entretiens, tenus mardi dernier par vidéo-conférence, en présence de l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Thomas Reilly, Rabbah et Grimstone ont salué l’excellence des relations bilatérales entre le Maroc et le Royaume-Uni et évoqué les opportunités d’investissements britanniques au Maroc et les perspectives de la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines des énergies renouvelables, l’hydrogène, le gaz naturel et la recherche et innovation.

Selon un communiqué du ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, les deux responsables ont souligné d’autres sujets d’intérêt commun, tels que l’ouverture du marché électrique entre le Maroc et le Royaume-Uni par des liens solaires Offshore et Onshore et la coopération bilatérale sous forme pyramidale (la coopération sectorielle, la coopération régionale et la coopération entre les secteurs privés des deux pays).

Les entretiens ont, également, soulevé le rôle important que le Royaume-Uni, en tant qu’hôte de la prochaine Conférence des parties (COP 26) sur les changements climatiques, peut jouer dans la transition vers une énergie propre au Maroc, en suscitant les investissements dans les énergies renouvelables et ses applications.

Les deux responsables ont, aussi, abordé le sommet afro-britannique sur l’investissement, qui vise à conclure des partenariats économiques avec les pays africains, afin d’augmenter les investissements britanniques en Afrique, ainsi que le rôle du Maroc, en tant que pôle régional de stabilité et de progrès économique, dans le raffermissement des liens entre l’Afrique et le Royaume-Uni après le Brexit.

Au terme de cette réunion, Rabbah et Grimstone ont convenu d’échanger des visites après la stabilisation de la situation sanitaire provoquée par la pandémie COVID-19, et d’instituer un comité mixte pour établir un nouveau cadre de partenariat et une feuille de route pour sa mise en œuvre.