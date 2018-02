Infomediaire Maroc – Le groupe Go Sport annonce renforcer sa stratégie internationale. Et en Afrique, le groupe maintient un pied via le Maroc, que le président de Go Sport André Ségura décrit comme ‘‘l’un des pays que nous considérons comme prioritaires dans le développement de marques internationales’’.

3 magasins du groupe ont ainsi déjà ouvert dans 3 sites marocains : le 1er à Casablanca au sein du centre commercial AnfaPlace, le second à Marrakech au Menara Mall et le 3ème à l’intérieur du Socco Alto de Tanger. Et le groupe a inauguré un ‘‘flagship’’, autrement dit un magasin “porte-drapeau” de la marque de plus de 2 100 m2, à Casablanca au Morocco Mall.

Rédaction Infomediaire.