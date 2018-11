Infomédiaire Maroc – Un total de 45 transactions d’une valeur de 32 milliards de dollars ont été signées dans le cadre du Forum africain sur l’investissement (AIF), qui s’est tenu du 7 au 9 novembre au Convention Center de Sandton, quartier financier de Johannesburg.

Sur les 61 transactions évaluées à 40,4 milliards de dollars soumises à discussions et négociations, 45 transactions d’une valeur de plus de 32 milliards de dollars ont été conclues, a fait savoir la Banque africaine de développement (BAD) dans un communiqué.

«Je suis reconnaissant aux investisseurs pour la confiance qu’ils ont en l’Afrique. L’Afrique a grandi et ne va pas être développée par l’aide. Elle sera développée par investissement et je pense que vous commencez à le constater», a souligné le président de la BAD, Akinwumi Adesina.

«Je ne pourrais pas être plus heureux, mais nous ne voulons pas nous féliciter. La responsabilité qui nous incombe est si énorme. Ce n’est que le début», a affirmé le patron de la BAD.

Organisé par la BAD, le conclave a été marqué par la participation d’acteurs institutionnels, de décideurs politiques, des fonds de pension, des fonds souverains, des investisseurs privés et des sociétés de capital-investissement, qui ont œuvré à mobiliser des capitaux à même de faciliter la transformation économique en Afrique.

Les opportunités d’investissements dans les domaines notamment de l’énergie, des infrastructures, l’alimentation et de l’agroalimentaire, des transports et des services publics, des mines et des communications ont attiré des investisseurs africains et mondiaux.

Selon l’édition 2018 des Perspectives économiques en Afrique de la BAD, les besoins en infrastructures de l’Afrique s’élèvent à 130-170 milliards de dollars par an.

L’AIF, qui se veut une plateforme d’accueil, d’échange et d’affaires pour les entreprises d’Afrique, s’est fixé comme objectifs de promouvoir le développement de la coopération Sud-Sud et favoriser les échanges intra-Afrique, tous domaines confondus, renforcer la coopération avec le secteur privé et stimuler l’investissement dans des secteurs d’intérêt stratégique en Afrique.

La prochaine édition du Forum africain sur l’investissement est prévue pour novembre 2019.

Rédaction Infomédiaire