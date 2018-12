Infomédiaire Maroc – CFG Bank et Société Générale Maroc sont intervenus en tant que conseillers financiers et coordinateurs globaux de Mutandis dans le cadre de son introduction à la bourse de Casablanca. Par ailleurs, CFG Marchés, Sogécapital Bourse, BMCE Capital Bourse et Upline Securities sont intervenus en tant que co-chefs de file du syndicat de placement.

L’introduction en bourse, d’un montant global de 400 MDH, a été réalisée à travers une cession de titres (pour 185 MDH) et une augmentation du capital (pour 215 MDH). Elle permettra à Mutandis de financer ses investissements de croissance futurs au Maroc et en Afrique.

L’opération a rencontré un vif succès puisqu’elle a été sursouscrite plus de 2,5x et a attiré près de 3 300 souscripteurs marocains et étrangers, petits porteurs et institutionnels.