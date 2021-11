Mohammed Issam Maghnouj a été nommé Directeur Exécutif et membre du Comité de Coordination et de Synergies en charge de la Communication et de la RSE du Groupe Attijariwafa bank, en remplacement de Saloua Benmehrez. Cette nomination a pris effet à compter du 11 novembre 2021. De son côté, Hind Driouech a été nommée Responsable des marchés des Commerçants, Artisans, TPE et de l’Entrepreneuriat, rattachée au Pôle Banque de Détail Maroc et Europe, en remplacement de Maghnouj, et ce également à compter du 11 novembre.