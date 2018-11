Infomédiaire Maroc – La Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, a reçu, mardi à Kyoto, au Japon, le titre de Docteur honoris causa de l’Université Ritsumeikan.

Au cours d’une cérémonie au campus de l’université, à laquelle étaient conviés des responsables de l’Université, la Princesse a exprimé toute sa fierté de recevoir cette haute distinction académique.

Le président de l’Université, Mikio Yoshida, a souligné, dans une allocution prononcée à cette occasion, que la remise à Lalla Hasnaa du titre de Docteur honoris causa vient couronner les efforts considérables et la contribution exceptionnelle de la Princesse dans le domaine de l’éducation environnementale et au développement durable.

Lalla Hasnaa est fortement engagée en faveur des causes environnementales. Elle a lancé, en tant que Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement, de nombreux programmes d’éducation au développement durable, de sauvegarde du littoral, du tourisme durable, de l’air-climat, des jardins historiques et de la Palmeraie de Marrakech.

L’octroi de ce titre de Docteur Honoris Causa à la Princesse est l’occasion de nouer des liens de coopération en matière d’éducation au développement durable entre la Fondation et l’Université japonaise.

Lalla Hasnaa a, par la suite, posé pour une photo-souvenir avec les responsables de l’université et des personnalités marocaines et nipponnes. Après cette cérémonie, la Princesse a visité l’école primaire de Ritsumeikan où les responsables ont présenté leur approche pédagogique innovante, eu égard de l’intérêt de Lalla Hasnaa pour l’éducation des plus jeunes aux principes de la protection de l’environnement.

Cet établissement veille à éduquer des citoyens ouverts sur le monde et à leur enseigner les principes des mœurs et du développement personnel. La Princesse a visité des lieux de connaissance dans cette école, comme la bibliothèque de 37 000 ouvrages, l’une des plus importantes pour une école primaire du pays, et des espaces de découverte et d’innovation, comme la salle de robotique.

