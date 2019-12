La Princesse Lalla Khadija a présidé, vendredi, la cérémonie d’inauguration du vivarium du Jardin zoologique national de Rabat.



Érigé sur 1 700 m2, le vivarium abrite plus de 150 espèces animales représentant 46 espèces de reptiles, dont des serpents, des crocodiles et des tortues, et leurs biotopes qui s’étalent du Maroc à Madagascar.

Après avoir coupé le ruban inaugural, la Princesse Lalla Khadija a visité les différents espaces du vivarium regroupant quelques espèces de reptiles vivants de différentes régions d’Afrique.



Il s’agit de la Zone Maroc, de la Zone sud saharienne, de la zone afro-alpine, de la zone équatoriale, de la zone subtropicale et de la zone malgache.



Cet espace a pour rôle principal de présenter la grande diversité biologique du continent africain et ses spécificités et d’éveiller la conscience écologique des citoyens.



A son arrivée au Jardin zoologique national de Rabat, la Princesse Lalla Khadija a passé en revue une section des forces auxiliaires qui rendait les honneurs avant d’être saluée par le Haut-commissaire aux Eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, Abdeladim Lhafi, le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi et le président de la région, Abdessamad Sekkal.



La Princesse a été également saluée par le président du conseil communal, Mohamed Sadiki, le président du Conseil préfectoral, Saâd Ben M’Bbarek, les représentants des partenaires du projet, les membres du Conseil d’administration du Jardin zoologique national et la directrice générale déléguée de ce Jardin, Salma Slimani