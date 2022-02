Le nouveau directeur de l’Institut national de statistique et d’économie appliquée (INSEA), Mohamed Jawad Kacimi, a été installé dans ses fonctions, ce jeudi à Rabat. Présidée par le Haut-commissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami, la cérémonie d’installation s’est déroulée en présence notamment de membres du corps administratif et professoral de l’INSEA et du représentant des étudiants.

S’exprimant à cette occasion, Kacimi a relevé que la stratégie qu’il a tracée pour l’Institut, va répondre à deux questions, à savoir « quel enseignement nous voulons? » et « quelle formation nous voulons? », notant que l’enseignement et la formation escomptés visent à inciter l’étudiant à observer, recenser et déduire.

Cette stratégie repose sur plusieurs piliers, notamment la recherche d’une reconnaissance internationale du diplôme d’ingénieur d’état de l’INSEA, qui se veut une première au niveau national et africain, a-t-il relevé. Il s’agit également d’instaurer un centre de formation à l’entrepreneuriat à l’INSEA, créer un tissu d’entreprises nationales, un système d’information pour la prise de décision et un tableau de bord, a ajouté Kacimi. Ces piliers ont donné lieu à des axes stratégiques, notamment la recherche scientifique, le partenariat avec des organismes internationaux pour s’inspirer des expériences ainsi que la gestion scientifique moderne de toutes les ressources de l’institut, a-t-il avancé.

Pour sa part Lahlimi a félicité Kacimi pour sa nomination tout en mettant en exergue son riche parcours.

Il a par la suite appelé à apporter des idées et des projets pour dépasser la simple gestion des données vers l’intelligence artificielle et vers la réponse aux besoins économiques, sociaux et commerciaux.

Dans ce sillage, le Haut-commissaire au plan a donné comme exemple de permettre à un porteur de projet d’accéder aux données sur comportement d’achat des consommateurs situés dans la zone où il souhaite exercer son commerce.

Par ailleurs, Lahlimi a souligné l’importance du rôle des professeurs universitaires dans ce processus de digitalisation des systèmes de collecte de données. Créée en 1961, l’INSEA propose à ses étudiants une formation diversifiée et pluridisciplinaire, dont émergent cinq spécialités ou options à savoir : « statistique- économie appliquée », « informatique », « actuariat-finance », « statistique-démographie » et « recherche opérationnelle et aide à la décision.