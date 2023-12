Le produit « Jawaz » a continué à enregistrer des performances commerciales exceptionnelles en 2022, avec plus de 230.153 nouveaux Pass Jawaz vendus, en progression de 14% comparativement à 2021, ressort-il du rapport d’activité de la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM).

Cette évolution a porté le nombre total des Pass Jawaz vendus depuis le lancement du télépéage à 1,8 million, précise ADM dans son rapport annuel.

Cette progression démontre de la préférence indéniable des usagers de l’autoroute pour ce mode de paiement automatique sans contact, simple et sans surcoût par rapport au paiement en espèce, relève la même source.

ADM indique avoir poursuivi ses efforts pour améliorer l’accessibilité et la proximité des canaux de recharge Jawaz. Ainsi, deux nouveaux canaux de recharge ont été lancés en 2022, à savoir la recharge à distance via l’application bancaire et le site web de « Bank Assafa », et la recharge en ville à travers le réseau des agences « Al Filahi Cash ».

Par ailleurs, le rapport fait savoir que grâce aux efforts déployés pour le développement du service « Jawaz Pro », ADM a pu dépasser en 2022 la barre des 1.000 clients professionnels. Cette performance a été réalisée à la faveur du recrutement de plus de 398 nouveaux clients en 2022, en progression de 44% par rapport à 2021.

Le chiffre d’affaires réalisé par le service « Jawaz Pro », en 2022, a évolué de 31% par rapport à 2021, ce qui constitue un taux de participation de 18% dans la recette globale de Jawaz.

Pour rappel, « Jawaz Pro » est un service destiné aux administrations et aux entreprises publiques ou privées, disposant d’un parc pouvant être constitué de véhicules légers ou de poids lourds.