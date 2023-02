Au printemps 2024, Marseille sera la première ville française à accueillir la flamme olympique dans la perspective de la tenue des Jeux de Paris du 26 juillet au 11 août 2024.

Pour lc comité d’organisation, ce choix est non seulement « naturel » mais « évident », capitalisant pour cela sur la vocation de Marseille en tant que ville « passionnée de sport, chaleureuse, populaire et multiculturelle », tel que décrite par le président du comité d’organisation des JO de Paris (COJO) Tony Estanguet.

La flamme olympique arrivera à Marseille à bord du Bélem, un des plus anciens trois-mâts d’Europe à toujours naviguer, après une traversée d’une dizaine de jours depuis la Grèce, où, comme lors de chaque édition des Jeux, elle aura auparavant été allumée lors d’une cérémonie à Olympie. Son arrivée sera suivie d’une « grande fête populaire » sur les quais de Marseille, qui accueillera les épreuves de voile et dix rencontres des tournois féminin et masculin de football, pendant cette troisième édition parisienne. Si la date exacte de l’arrivée de la flamme à Marseille n’a pas été précisée par Tony Estanguet, le site officiel des JO de Paris-2024 spécifie lui que « la flamme visitera toutes les régions de France à partir d’avril 2024 ».

(Avec AFP)