Infographie. Echanges extérieurs, les principaux chiffres

Le déficit commercial du Maroc s’est établi à plus de 311,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2022, en hausse de 56,5% par rapport à 2021, révèlent les indicateurs des échanges extérieurs de l’Office des Changes, arrêtés pour l’année 2022.

D’après les mêmes données, la hausse des importations de biens fait suite à l’augmentation des achats de l’ensemble des groupes de produits. En effet, la facture énergétique a plus que doublé s’élevant à 153,52 MMDH en 2022. Cette évolution est tributaire essentiellement de l’accroissement des achats du gas-oils et fuel-oils (+40,34 MMDH) portés par la hausse des prix qui ont presque doublé (10.283DH/T contre 5.195DH/T), et dans une moindre mesure par celle des quantités (+7,2%). Concernant les importations des demis produits, celles-ci augmentent de 46,4%, suite à la croissance des achats de l’ammoniac (21,39 MMDH contre 6,91 MMDH).

Les importations des produits alimentaires, de leur côté, affichent un accroissement de 44,9%. Cette évolution est attribuable à la hausse des approvisionnements en blé qui ont presque doublé sous l’effet prix en hausse de 40,8%. En parallèle, les quantités importées augmentent de 28,7%.

Les achats de l’orge enregistrent également une hausse à 3,2 MMDH en 2022. S’agissant des importations des produits bruts, celles-ci s’accroissent de 49,9%. Cette évolution fait suite à la hausse des achats des soufres bruts et non raffinés (+8,03 MMDH).

A fin 2022, les exportations de biens augmentent de 29,4% s’élevant à 426,1 MMDH contre 329.405MDH un an auparavant. Cet accroissement concerne les exportations de la totalité des secteurs, à leur tête, les phosphates et dérivés, le secteur de l’automobile et celui de l’agriculture et agroalimentaire.