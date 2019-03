Du 15 au 31 mars, le Maroc prendra à nouveau part aux célébrations internationales des Journées de la Francophonie avec un programme très riche élaboré par le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale du Royaume du Maroc, par le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par le Groupe des Ambassadeurs Francophones au Maroc, par l’Agence Universitaire de la Francophonie au Maghreb et par l’Institut Français du Maroc.

Les festivités seront inaugurées le 15 mars à 17 h 30 par une conférence organisée par le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale du Maroc, en présence de Mme Louise MUSHIKIWABO, Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la

Francophonie. Le 20 mars, la célébration de la Journée internationale de la Francophonie sera marquée par un cocktail offert au Théâtre Nationale Mohamed V de Rabat. Au programme : allocutions, vernissage d’exposition, défilé des costumes traditionnels des pays francophones…

La Francophonie, c’est aussi la solidarité en partage ! Une valeur qui est chère à l’ Association des Amis de l’Hôpital d’Enfants de Rabat (AAHER). Ainsi, le 20 mars à 10 h, le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale(Maroc), l’Ambassade de Canada au Maroc, la Délégation générale de Wallonie-Bruxelles (Rabat), l’Ambassade de Roumanie au Maroc, l’Ambassade de Suisse au Maroc et l’Agence universitaire de la Francophonie au Maghreb ont souhaité manifester leur soutien aux efforts de cette association par la remise symbolique d’ouvrages et de jouets.

La Fête de la Francophonie 2019 célèbre la richesse de la diversité culturelle de l’espace francophone : une langue en partage pour plus de 275 millions de locuteurs dans le monde. Jusqu’au 31 mars, des manifestations culturelles et artistiques seront organisés à Rabat, Casablanca, Marrakech et Fès :

– Exposition : « Roumaines célèbres de l’Espace Francophone » proposé par l’Ambassade de Roumanie au Maroc ;

• – Ateliers d’initiation à l’innovation et l’entrepreneuriat social dédiés aux jeunes lycéens ;

• – Journées « Portes ouvertes » de la Faculté des Sciences de l’Éducation (cycle de conférences sur la Francophonie, projection de films, concours et remise de prix) et du

Campus Numérique Francophone de l’AUF à Rabat (dictée de l’Organisation

Internationale de la Francophonie…) ;

• – La 6ème Édition du Prix de la lecture juridique francophone ;

• – La deuxième Édition du Festival de la chanson francophone MarocFolies2019 ;

• – Des concerts de musique : le chanteur Charles Baptiste (France) se produit le 21 mars

à la salle Bahnini (Rabat) ; le slameur Manza (Wallonie-Bruxelles) tient une master-

class et se produit le 23 mars au Centre Culturel le Boultek (Casablanca) ;

• – Des conférences thématiques: « l’Intelligence artificielle en sciences de la santé » (Université Mohammed VI des Sciences de la Santé – Casablanca), premier congrès international du Réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé (du 20 au 23 mars à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat), l’Écosystème de l’Innovation dans l’espace Francophone (le 28 mars, à la Cité de

l’innovation de Fès)… ;

• – L’initiation d’un cycle de conférences des Ambassadeurs francophones avec le

Burundi, le 27 mars à l’Académie Marocaine des Études diplomatiques ;

• – Rencontre thématique «Heureuse d’être femme au Maroc aujourd’hui ! » organisée, le 28 mars, par le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale du Royaume du Maroc, à l’occasion de la Journée de la femme et de la célébration de

la Journée Internationale de la Francophonie… ;

• – La grande dictée de Marrakech ;

• – Des ateliers de théâtres, de contes et de poésie au profit de lycéens…

