ASAFO & CO. annonce l’ouverture d’un bureau à Casablanca au Maroc, placé sous la direction de Patrick Larrivé. Avec ce dernier et son équipe, ASAFO & CO. complète son offre en s’adjoignant une des rares équipes de classe mondiale pouvant revendiquer plus de vingt ans d’expérience continue en Private Equity et M&A au Maroc et en Afrique sub-saharienne.

Larrivé sera notamment accompagné de Mouna Boubia et Benoit De Monval, qui rejoignent le Cabinet en qualité d’associés en Private Equity et M&A, et Louis Dubois, en qualité d’associé en droit public et PPP. Pour rappel, ASAFO & CO. est un cabinet d’avocats international, créé par une équipe spécialisée de premier plan, avec des bureaux à Paris, Abidjan, Johannesburg et aujourd’hui Casablanca.