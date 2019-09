BMCE Capital s’associe à l’écosystème de startups africaines afin d’accélérer sa transformation digitale. ‘‘CAP’TECH by BMCE Capital’’ est le 1er programme d’innovation ouverte (‘‘open innovation’’) lancé par une banque d’affaires de la place.

BMCE Capital vise, entre autres, par cette initiative à améliorer l’expérience de ses clients, renforcer la collaboration interne et fluidifier ses processus.

En partenariat avec ‘’LaFactory by ScreenDy’’, BMCE Capital ira à la rencontre de start-ups africaines ou issues de la diaspora africaine afin de concevoir ensemble des solutions innovantes répondant aux défis identifiés.

Plusieurs rendez-vous sont d’ores et déjà programmés à Casablanca, Tunis et Abidjan. Un site dédié à ce programme a été mis en ligne pour l’occasion (www.captech.africa) afin de permettre aux start-ups intéressées d’obtenir plus d’informations sur le programme et de s’y inscrire.

Les start-ups sélectionnées seront conviées à Casablanca pour 3 journées intensives en format « bootcamp » durant lesquelles elles auront l’occasion de collaborer avec les équipes de BMCE Capital en vue de développer leurs solutions.

Et à l’issue de cette phase, ces start-ups présenteront leurs solutions devant un jury composé notamment du top management de BMCE Capital. Les start-ups gagnantes auront l’opportunité, dans le cadre d’un partenariat commercial, de déployer leurs solutions auprès de BMCE Capital.