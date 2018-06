Infomédiaire Maroc – Lors des prochains jours, une note conjointe sera adressée à tous les responsables des tribunaux du Royaume et des sous-directions pour les inciter à accorder un intérêt particulier aux Marocains résidents à l’étranger (MRE), à travers la création d’un espace d’accueil approprié au sein des tribunaux en leur faveur, a annoncé le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar.

Cet intérêt se manifestera également à travers la formation de comités locaux composés d’un magistrat, d’un représentant du ministère public et d’un greffier dont la mission consiste notamment à recevoir les plaintes et doléances des MRE et l’octroi de prestations judiciaires et administratives à ces derniers.

Rédaction Infomédiaire