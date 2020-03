Les services relevant de la présidence du Ministère public ont enregistré quelque 400 plaintes par voie numérique, environ un mois après le lancement du service dédié à cet effet.

Les plaintes présentées via ce service, lancé le 7 février, ont été traitées et ont fait l’objet des démarches juridiques adéquates et les plaignants ont été avisés par SMS, affirme le Ministère public, jeudi dans un communiqué.

Parmi ces plaintes, certains ont été présentées par des Marocains résidant à l’étranger (France, Allemagne, Canada, États-Unis, Qatar…), précise la même source.

Des efforts seront engagés dans le but d’optimiser les services et les rapprocher des citoyens, assure la présidence du Ministère public.