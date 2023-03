L’Académie officielle de la Juventus au Maroc « Juventus Academy Maroc » vient de lancer un nouveau programme sport-études, destiné aux jeunes talents âgés de 9 à 13 ans, sous la direction de la cellule technique du club italien.

Selon un communiqué de Juventus Academy Maroc, ce programme qui verra le jour lors de la saison 2022/2023, est conçu pour être adapté à tous les systèmes scolaires et est spécialement destiné aux enfants résidant dans l’axe Casablanca-Rabat, qui souhaitent atteindre le plus haut niveau en combinant sport et études.

« La Juventus, reconnue pour son excellence sportive et son engagement en faveur de l’éducation, a créé ce nouveau programme pour aider les jeunes talents à atteindre leur potentiel maximal à travers une combinaison de formation sportive de haute qualité et d’éducation académique rigoureuse », souligne le communiqué.

Et d’ajouter que les jeunes participants auront la possibilité de développer leurs compétences sportives tout en poursuivant leur éducation dans un environnement favorable à la réussite.