L’industrie des véhicules électriques est en train de connaitre un grand essor à travers le globe. Le royaume suit la vague en se tournant vers la production de véhicules hybrides et 100 % électriques, et dispose d’un fort potentiel pour s’imposer en tant que leader en la matière.

En 2022, 171 véhicules électriques (toutes marques confondues) ont été écoulés sur le marché national, selon les données de l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM). Il est à noter que le segment des véhicules à motorisation alternative a connu une hausse de 17 % des ventes durant ladite période, soit une représentativité de 3,5 % du marché.

Avec des ressources importantes en cuivre (et d’un savoir-faire couplé à une infrastructure bien établie dans l’industrie automobile), le Maroc pourrait rapidement devenir une référence sur le continent africain et dans le monde en matière de véhicules électriques.

Consciente de ce potentiel, la compagnie minière canadienne, Trigon Metals, a procédé à plusieurs forages au niveau des mines d’Imiter et Zgounder, et ce, via sa société locale, Silver Hill. Les résultats s’avèrent bien satisfaisants, dans la mesure où ces opérations comprennent 14 mètres de cuivre à 1,08 % et 74 % par million d’argent.

Le CEO de Trigon Metals, Jed Richardson explique qu’il s’agit là de « 250 dollars/tonne de métal sur 14 mètres et la tranchée que nous avons creusée, à environ 2 kilomètres, est encore meilleure, avec une valeur implicite de près de 400 $/tonne ».

Trigon Metals avait procédé à l’acquisition de 100 % de Silver Hill en 2019, lui permettant de mener ses activités sur une superficie de 16 km².