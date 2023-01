Gianluca Ferrero, un expert comptable de 60 ans, a officiellement été intronisé mercredi président de la Juventus Turin après la démission fin novembre d’Andrea Agnelli.

Gianluca Ferrero était le candidat désigné fin novembre par Exor, la holding de la famille Agnelli contrôlant le plus titré des clubs italiens de football (36 titres de champion), après la démission d’Agnelli avec son vice-président Pavel Nedved et l’ensemble du conseil d’administration.

Réunis mercredi matin en assemblée générale, les actionnaires ont élu le nouveau conseil d’administration, en fonction jusqu’en 2025, lequel a ensuite nommé Ferrero à la présidence et Maurizio Scanavino au poste d’administrateur délégué.

La nouvelle direction aura pour mission de redresser la situation sportive de la Vieille Dame, sans titre la saison dernière pour la première fois depuis onze ans, mais surtout la situation financière inquiétante: le club a enregistré des pertes supérieures à 200 millions d’euros ces deux dernières saisons et est dans le collimateur à la fois de l’UEFA et de la justice italienne pour de possibles irrégularités comptables.

Exor, qui détient 63,8% du capital de la Juventus, a opté avec Gianluca Ferrero pour un technicien, rompu à la gestion comptable. Il s’appuiera sur le nouvel administrateur délégué, Maurizio Scanavino, 50 ans, qui était jusqu’ici directeur général du groupe de presse GEDI, également contrôlé par Exor, qui publie notamment les quotidiens la Repubblica et la Stampa.

« Des défis nous attendent dans les mois à venir, défis pour lesquels nous pensons avoir l’expérience, la compétence et la détermination nécessaires pour défendre la Juventus dans toutes les instances compétentes, pénales, sportives et civiles », a souligné le nouveau président lors d’une allocution retransmise sur Juventus TV. « Nous le ferons avec rigueur, et sans arrogance », a-t-il ajouté.