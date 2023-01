Emirates a annoncé le retour de son avion géant l’A380 à Casablanca à partir du 15 avril prochain et ce, dans le cadre de la montée en puissance des opérations de la compagnie aérienne au Maroc.

L’appareil emblématique de la compagnie aérienne l’A380, fera son grand retour au Maroc à partir du 15 avril prochain, pour remplacer l’avion Boeing 777-300ER, actuellement utilisé sur le trajet Dubaï-Casablanca, pour répondre à la demande croissante sur cette route, indique Emirates dans un communiqué. « Le service A380, sera opéré sous le code EK751 et fera son départ de Dubaï à 07h30 pour arriver à Casablanca à 12h55. Le vol retour EK 752 fera son départ de Casablanca à 14h45 pour atterrir à Dubaï à 1h15 le lendemain », précise la même source.

L’amélioration de la capacité entre Casablanca et Dubaï offrira aux touristes et voyageurs d’affaires davantage de possibilités de se connecter à Dubaï et au-delà vers des villes du Moyen-Orient et du CCG, d’Europe, des Amériques et d’Asie occidentale.

Cité dans le communiqué, Khalfan Al Salami, Directeur Général d’Emirates au Maroc, a déclaré: « Emirates dessert le Maroc depuis deux décennies. Avec la hausse continue de la demande qui continue et la reprise des voyages, le tourisme marocain se rétablit rapidement. Nous sommes convaincus que la montée en puissance des opérations et la reprise des services en A380 permettront de répondre à la demande croissante de voyages et à offrir une meilleure expérience client aux voyageurs à destination et en provenance du Maroc ».

Le déploiement de l’avion géant A380 au Maroc témoigne également de l’engagement de la compagnie aérienne à soutenir les arrivées touristiques alors que le pays redouble d’efforts pour redynamiser son industrie touristique. L’année dernière, Emirates a renforcé son partenariat avec Royal Air Maroc à travers un partage de code, offrant plus d’options de voyage et de choix de correspondance aux clients des deux compagnies aériennes entre Dubaï et Casablanca, et au-delà.

Casablanca est une destination de loisirs très prisée dans le réseau mondial d’Emirates, et la demande sur cette destination a connu une croissance constante depuis son lancement en mars 2002. La compagnie aérienne opère au Maroc depuis plus de 20 ans et a transporté 3,3 millions de passagers sur cette route.

L’expérience Emirates A380 reste très prisée par les voyageurs, avec l’avion spacieux à double pont offrant 14 suites privées en Première Classe et 76 sièges-lits en Classe Affaires, ainsi que 401 sièges spacieux et confortables en Classe Economique. Les clients voyageant à destination et en provenance de Casablanca peuvent profiter d’un niveau de confort supérieur dans les cabines spacieuses et confortables d’Emirates, des produits signature de la compagnie qui offrent aux voyageurs les meilleures expériences dans le ciel comme le bar-lounge à bord, les suites en Première Classe, la douche-spa et une cuisine régionale comprenant des propositions de plats marocains. Le système de divertissement en vol primé de la compagnie aérienne propose plus de 5 000 chaînes de divertissement à la demande avec une sélection allant jusqu’à 565 chaînes de musique arabe, dont un nombre d’artistes marocains bien connus.

La compagnie aérienne a progressivement accéléré le déploiement de son avion phare A380 en fonction de la demande croissante de voyages à l’international. Emirates déploie actuellement son appareil iconique vers 40 destinations dans le monde. D’ici la fin de cet été, le célèbre avion desservira près de 50 destinations, soit près de 90 % du réseau A380 pré-pandémique de la compagnie aérienne.

Le sur-classement des services A380 vers Casablanca signifie également que l’avion géant vole désormais vers trois destinations en Afrique, dont Johannesburg et le Caire.