L’Ordre de mérite de l’Association des comités nationaux olympiques (ACNO), qui regroupe plus de 200 pays, a été octroyé à Kamal Lahlou, Vice-Président du Comité national olympique marocain (CNOM).

A cette occasion, Lahlou s’est dit « réjoui » de cette distinction, « fruit des efforts déployés au service de l’olympisme au niveau national, continental et international ».

« Faisant partie d’une famille olympique, j’ai toujours veillé à apporter ma contribution au service de l’olympisme, aux niveaux national et continental, et à promouvoir la solidarité et la paix qui est la principale mission des organisations de sport dans le cadre du développement humain », a-t-il souligné, dans une déclaration.

« C’est cette promotion de la solidarité et de paix qui m’ont poussé à proposer, en 2011, la création d’une Journée Mondiale du sport, lors du 2ème Forum international tenu au Palais des Nations à Genève en présence du directeur du Comité international olympique (CIO), et de l’ancien secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon », a-t-il ajouté.

Cette distinction couronne un parcours de 50 ans au service de l’olympisme au niveau national, continental et international. Elle est aussi une consécration du sport national qui participe à la promotion des valeurs humanistes de l’olympisme.

Kamal Lahlou est Vice-Président du Comité national olympique marocain (CNOM), Vice-Président de l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), Président de la Commission Marketing de l’ACNOA et Membre de celles du Comité international olympique (CIO) et de l’ACNO.