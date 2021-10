Sur instructions du Roi Mohammed VI, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est rendu ce dimanche en Arabie Saoudite pour représenter le Souverain aux travaux du forum de l’Initiative verte saoudienne (SGI) et du sommet de l’Initiative verte du Moyen-Orient (MGI), qui se tiendront lundi 25 octobre dans la capitale saoudienne, Ryad.

Un communiqué du département du chef du gouvernement indique que ces deux manifestations auxquelles le Maroc prend part avec une forte délégation conduite par Akhannouch connaitront la participation de plusieurs chefs d’État et de gouvernement, des dirigeants de grandes entreprises et d’organisations internationales, de personnalités internationales, des académiciens et des représentants de la société civile.

Les participants devront s’atteler, durant les travaux de ces deux forums, sur l’examen de plusieurs axes se rapportant aux efforts déployés pour la protection de l’environnement, notamment dans le cadre des changements climatiques que connait le monde et les défis posés, souligne le communiqué.