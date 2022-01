BCG Platinion, une société de Boston Consulting Group (BCG) qui fournit des services d’architectures informatiques, de solutions numériques, de mise en œuvre ainsi que de gestion des risques, a étendu son leadership dans la région de l’Afrique du Nord avec la nomination d’un nouveau cadre dirigeant à sa tête.

Karim Meliani a rejoint l’entreprise en qualité de Directeur associé afin de renforcer la présence de BCG Platinion à Casablanca, à la suite de son expansion dans la région un peu plus tôt cette année.

Le Maroc, et plus particulièrement Casablanca, continuent d’afficher un important potentiel pour s’ancrer comme un centre technologique et une force vive économique dynamique, attirant de plus en plus d’investissements étrangers. BCG Platinion prévoit de continuer à se positionner comme le fer de lance de la poursuite de la croissance, qui a commencé par l’élargissement de son offre de services dans le cadre du BCG Digital Hub à Casablanca.

BCG Platinion permet au BCG Digital Hub de Casablanca de capitaliser sur des années de succès en tant que fournisseur de classe mondiale de services numériques de bout en bout pour la région. Les capacités élargies offrent un nouveau niveau d’expertise au sein de BCG en permettant de fournir un support sur un large éventail de projets de transformation informatique, de la stratégie à la mise en œuvre en passant par l’exécution. Le Digital Hub permet à BCG de s’appuyer sur ses offres actuelles pour fournir aux clients des plateformes informatiques avancées et innovantes qui intègrent des fonctionnalités d’IA.

Norbert Faure, Directeur général de BCG Platinion, a commenté la nomination en ces termes :

« Nous sommes ravis d’accueillir Karim Meliani dans l’équipe senior. Son arrivée vient renforcer notre engagement dans la région de l’Afrique du Nord. Casablanca a continué d’asseoir sa réputation de chef de file du marché numérique ces dernières années, ce qui s’est traduit par l’émergence de nouveaux talents dans le domaine technologique ainsi que par la mise en place de nombreux hubs de start-ups et de programmes d’incubation. L’arrivée de Karim est un autre grand pas en avant pour nous au moment où nous cherchons à faire passer nos services numériques au niveau supérieur. »

Karim Meliani a été intégré au bureau de Casablanca de BCG Platinion en tant que Directeur associé. Il aidera l’entité à élargir son portefeuille de compétences, notamment en matière d’architecture, de solutions de données à grande échelle et d’IA, de modernisation de la stack technique et de services de conception numérique dans la région.

Avec plus de 20 ans d’expérience, Meliani est un expert en technologie qui a participé à la définition des feuilles de route technologiques de certains des plus grands noms de la technologie, dont Oracle et PayPal.

Meliani a également consacré quatorze ans de sa carrière à exercer sur le marché américain, à travers divers postes, y compris des postes d’architecte et d’expert informatique.

S’exprimant sur son nouveau rôle au sein de la société, Meliani a déclaré :

« C’est un grand privilège pour moi de travailler au sein de BCG Platinion et d’être partie prenante de l’expansion de l’organisation sur le marché de Casablanca. Grâce au vivier de talents de classe mondiale dont regorge Casablanca et à son centre technologique de plus en plus mature, il existe une formidable opportunité de faire briller encore un peu plus la région en utilisant les technologies numériques pour transformer complètement les entreprises locales. Je suis enthousiaste à l’idée de me lancer dans cette nouvelle aventure et de mettre la stratégie numérique au cœur même de la région de l’Afrique du Nord. »