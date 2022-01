Art Contemporain Africain

Lors de la vente, une sélection d’œuvres d’art modernes et contemporaines d’artistes africains et de la diaspora étaient proposées.

On notera quelques beaux résultats notamment pour l’œuvre de Pili Pili, artiste emblématique de l’école du Hangar qui s’est développée dans les années 1940 par Pierre Romain Desfossés dans ce qui est aujourd’hui la République Démocratique du Congo qui s’est vendue à 182 000 MAD / 16 000 € frais inclus, le Colonial Virus de l’artiste kényan Joseph Bertiers vendu 325 000 MAD / 29 500 € frais inclus, la grande aquarelle intitulée What’s your name de Barthélémy Toguo vendue 260 000 MAD / 23 600 € frais inclus et une belle technique mixte d’Aboudia vendue 1 300 000 MAD / 118 000 € frais inclus qui dans un style « nouchi » ivoirien rend hommage aux enfants du monde entier.