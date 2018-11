Infomédiaire Afrique – La Commission de la privatisation au Kenya a approuvé la vente de 26 sociétés appartenant à l’État afin de recueillir des fonds devant financer le budget, rapporte le journal « The Star ». Ladite Commission avait pour mandat, en vertu de la Loi de 2005 sur la privatisation, de vendre 26 sociétés d’État qui s’avéraient peu performantes afin de réduire les dépenses de l’État.

Parmi les entreprises étatiques concernées par cette cession figurent plusieurs banques, dont la Banque nationale du Kenya, la Banque consolidée du Kenya, la Banque de développement du Kenya, ainsi que Cement Portland de l’Afrique de l’Est, la Kenya Pipeline Corporation, la Kenya Ports Authority et autres.

Sont également visées les sociétés associées à la Kenya Tourism Development Corporation, notamment International Hotels Kenya Ltd, Kenya Hotels Properties Ltd, Mountain Lodge Ltd et Ark Ltd.

Rédaction Infomédiaire