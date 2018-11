Infomédiaire Maroc – Les cours du pétrole reculaient vendredi en cours d’échanges européens dans un marché qui évolue à des niveaux bas à l’approche des sanctions de Washington contre les exportations iraniennes de brut.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 72,66 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 23 cents par rapport à la clôture de jeudi.

Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de « light sweet crude » (WTI) pour le contrat de décembre perdait 52 cents à 63,17 dollars.

Le Brent a même atteint 72,42 dollars, à son plus bas depuis deux mois et demi, alors que le WTI a chuté à son plus bas en six mois et demi, à 62,99 dollars.

Rédaction Infomédiaire