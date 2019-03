Le président kényan Uhuru Kenyatta a approuvé mardi trois projets de loi fondamentaux, dont le projet de loi sur l’énergie 2017 en vertu duquel seront mises en place trois entités nationales chargées de gérer et de réglementer les ressources énergétiques du Kenya, rapportent les médias locaux.

Le projet de loi sur l’énergie 2017 porte ainsi création de l’Autorité de régulation de l’énergie et du pétrole, de la Société d’électrification rurale et de l’énergie renouvelable et de l’Agence de l’énergie nucléaire.

L’Autorité de réglementation de l’énergie et du pétrole réglementera la production, l’importation, l’exportation, le transport, la distribution, la fourniture et l’utilisation de l’énergie électrique, à l’exception de l’agrément des installations nucléaires.

Elle réglementera également l’importation, le raffinage, l’exportation, le transport, le stockage et la vente de pétrole et de produits pétroliers à l’exception du pétrole brut, ainsi que la production, la conversion, la distribution, la fourniture, la commercialisation et l’utilisation d’énergies renouvelables.

La Société d’électrification rurale et d’énergie renouvelable entreprendra, quant à elle, des tâches comprenant la supervision de la mise en œuvre du programme d’électrification rurale, la gestion du fonds du programme d’électrification rurale et la recherche de fonds supplémentaires pour le programme et l’énergie renouvelable.

Pour sa part, l’Agence pour l’énergie nucléaire proposera des politiques et une législation pour la mise en œuvre réussie d’un programme d’énergie nucléaire. Elle initiera également une vaste campagne de sensibilisation du public au programme nucléaire kényan.

