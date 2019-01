Infomédiaire Afrique – GE Renewable Energy et GE Energy Financial Services (GE EFS), deux filiales du conglomérat américain General Electric viennent de s’associer pour financer et construire le futur parc éolien de Kipeto dans le sud-ouest du Kenya, rapportent mercredi les médias locaux.

Les deux filiales de General Electric viennent ainsi de signer un partenariat pour travailler ensemble sur le projet éolien de Kipeto. Il s’agit de GE Renewable Energy basée à Paris en France et de GE Energy Financial Services (GE EFS), basée à Stamford, dans le Connecticut aux États-Unis.

L’accord prévoit que GE Renewable Energy fournisse 60 éoliennes et une ligne à haute tension de 220 kV qui servira à transporter l’énergie jusqu’à la sous-station d’Isinya dans le comté de Kajiado. Les deux promoteurs du projet estiment que ce parc pourrait fournir de l’électricité à 40.000 foyers.

« Le projet Kipeto est une étape importante pour la fourniture d’énergie propre, abordable et fiable sur la région et pour la réalisation des objectifs du Kenya en matière d’énergies renouvelables », souligne Peter Wells, directeur régional de General Electric pour l’Europe et l’Afrique subsaharienne.

GE Renewable Energy assurera également l’entretien et la maintenance de l’installation après sa mise en service prévue pour 2020, ajoute la même source.

Son partenaire GE EFS s’occupe, quant à lui, de la mobilisation financière pour la réalisation du projet.

GE Renewable Energy emploie déjà 13 000 personnes dans 55 pays. Selon l’entreprise, la construction du parc éolien devrait permettre de créer 400 emplois. Pendant son exploitation, ce sont 70 personnes qui y travailleront en permanence.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan stratégique Vision 2030 mis en œuvre par le gouvernement du Kenya dans sa stratégie d’émergence économique et de développement durable fondé sur le patrimoine et les ressources nationales.

Rédaction Infomédiaire