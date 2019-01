Infomédiaire Afrique – La Côte d’Ivoire est la première destination des investisseurs internationaux qui souhaitent faire des affaires en Afrique subsaharienne. Et ce, sur les cinq prochaines années (2019 – 2023), selon l’étude de Havas Horizons sur la perception des économies africaines subsahariennes à l’horizon 2023,.

D’après cette enquête réalisée auprès d’un panel de dirigeants (Ceo, directeurs Afrique, directeurs financiers, analystes senior…) de 50 grands groupes mondiaux, dont Goldman Sachs, Rothschild & Co, Saint-Gobain, Sanofi, Gold and General, Société Générale, Cfao Retail et Quilvest Private Equity, opérant en Afrique subsaharienne, dans divers secteurs d’activité, les pays jugés les plus prometteurs par les investisseurs se concentrent majoritairement en Afrique de l’Ouest et en Afrique de l’Est.

Il s’agit, dans l’ordre, de la Côte d’Ivoire (63%), du Kenya (61%), du Nigeria (39%) et du Ghana (37%). L’Afrique du Sud (34%) complète le Top 5. La Côte d’Ivoire (63%) grimpe ainsi en tête du peloton, après une entrée dans le Top 5 en 2017 (2ème position), grâce notamment à sa forte croissance économique.

Rédaction Infomédiaire