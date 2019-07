L’économie du Kenya a connu une croissance de 5,6% au premier trimestre de 2019, contre 6,5 pc de performance durant la même période de 2018, a annoncé lundi le Bureau national des statistiques du Kenya (KNBS).

Le KNBS qui a expliqué cette baisse par le ralentissement des activités agricoles en raison du retard des pluies, a précisé que le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche a progressé de 5,3% contre 7,5% pour le même trimestre en 2018.

«Le ralentissement de la croissance agricole a quelque peu affecté le secteur de la transformation agroalimentaire et a par conséquent entraîné un ralentissement des activités de fabrication au cours de la période considérée », a expliqué le KNBS, ajoutant que d’autres secteurs ont également connu une contraction suite au resserrement monétaire imposé par les taux d’emprunt élevés et la nécessité pour le Trésor national de réduire les dépenses et le déficit budgétaire.

Selon la même source, le secteur manufacturier a connu, lui aussi, une contraction passant d’une croissance de 3,8 % durant le premier trimestre 2018 à 3,2% à fin mars 2019.