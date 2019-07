Vendredi 28 juin 2019, un contrat de partenariat a été signé entre Nabil Ayouch, Président de la Fondation Ali Zaoua, Frédéric Oudéa, Directeur Général du Groupe Société Générale et Président de la Fondation Société Générale et Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire de Société Générale Maroc.

Ce contrat prévoit le soutien financier des Fondations Société Générale et Société Générale Maroc pour l’ouverture d’un nouveau Centre Culturel les Etoiles, en plein coeur de Marrakech, à quelques mètres de la célèbre place Jamaâ El Fnaa.

Il s’agira du cinquième centre ainsi ouvert par la Fondation Ali Zaoua.

Après les tristement célèbres attentats de mai 2003 et partant du constat que l’exclusion sociale, ajoutée aux grandes métropoles, contribue à renforcer l’écart social et le sentiment d’abandon, la Fondation Ali Zaoua oeuvre pour la reconnexion des jeunes à leur environnement social et leur insertion professionnelle.

Dans des centres socioculturels de proximité, elle permet aux jeunes de recréer du lien avec leur environnement,en leur donnant des voies d’expressions et d’apprentissage positives et enrichissantes. Les centres proposent ainsides formations aux métiers des arts et de la création… Autant d’actions concrètes et tangibles permettant de véhiculer des valeurs de tolérance et respect de l’autre, d’encourager l’esprit d’initiative et l’entrepreneuriat chezles jeunes, de renforcer leurs compétences pour faciliter leur insertion professionnelle, de soutenir et mettre en lumière des talents locaux…

Pour la Fondation Société Générale, ce projet s’inscrit dans les lignes directrices de ses actions déployées enfaveur de l’insertion professionnelle et de l’insertion par l’éducation -notamment par la pratique culturelle- et marque sa volonté d’ancrer ses actions dans les territoires.

Pour Société Générale Maroc, qui complète le soutien financier apporté à la Fondation Ali Zaoua, il s’agitégalement d’une nouvelle preuve de son engagement solidaire et de son implication dans des projets visantl’accompagnement et l’autonomisation des jeunes issus de tous milieux et de toute région du Maroc. En sus dusoutien financier, Société Générale Maroc déploiera un mécénat de compétence, invitant ses collaborateurs à serendre disponibles et s’investir solidairement dans des actions de soutien visant notamment l’éducation financièreou encore l’employabilité…