Le Kenya a interdit les activités de pêche au large de la côte près de la Somalie pour « des raisons de sécurité », a averti Joseph Kanyiri, commissaire de Lamu, comté situé sur la côte Nord du Kenya à une centaine de kilomètres de la frontière somalienne.

Dans une interview accordée au journal Daily Nation, publiée lundi, le responsable de la sécurité du comté a déclaré qu’il était interdit à tous les pêcheurs de mener leurs activités à « Ras Kamboni » et dans toute autre région de la ville de « Kiunga », situées à proximité de la frontière entre le Kenya et la Somalie, et ce pour des raisons de sécurité.

Il a avancé, à ce propos, que des trafics de produits de contrebande, de drogues et de personnes avaient été découvertes dans certaines zones situées à proximité de la frontière, d’où la nécessité pour les citoyens de rester à l’écart.

Il a averti que la surveillance de la sécurité était étroite et que quiconque flânant dans les zones interdites sera arrêté.

Kanyiri a toutefois précisé que l’interdiction de la pêche de nuit dans la plupart des régions de l’est de Lamu avait été levée et que les pêcheurs étaient libres de poursuivre leurs activités jour et nuit, mais pas à proximité de la frontière.

« Nos pêcheurs voudront probablement aller pêcher dans certaines zones, mais ce sont des zones interdites. Il s’agit de la région située à proximité de la frontière somalienne, celle de Ras Kamboni et de toute autre région située au-delà de la ville de Kiunga. Nous ne permettrons pas à nos pêcheurs d’y mener des activités pour des raisons de sécurité pour le moment, mais au fur et à mesure que nous continuons d’examiner la situation, nous serons heureux de communiquer avec les pêcheurs dès qu’ils pourront reprendre la pêche dans ces endroits », a affirmé le chef de la sécurité du comté.