Le sommet d’affaires de haut niveau et le Salon International (Source21) du Marché commun de l’Afrique Orientale et australe (COMESA) se tiendront du 17 au 21 juillet à Nairobi, a-t-on appris lundi auprès des organisateurs. Placée sous le thème « The Hallmark of Quality », cette manifestation est organisée par le COMESA Business Council en partenariat avec l’Association des fabricants du Kenya en tant que secteur privé- et le Secrétariat du COMESA en partenariat avec le gouvernement du pays hôte.

Le sommet d’affaires de haut niveau prévu les 17 et 18 juillet comprendra un dialogue Etat-secteur privé au cours duquel des chefs d’Etat débattront avec des chefs d’entreprises sur les politiques clés devant renforcer la compétitivité de l’industrie avant de formuler des stratégies permettant de renforcer les approvisionnements locaux et le commerce intra-régional. Des tables rondes sectorielles devront fournir également une plateforme pour évoquer des questions spécifiques et aborder certains des principaux obstacles affectant les entreprises dans les partenariats commerciaux régionaux et transfrontaliers. Les participants devront débattre ainsi de la compétitivité de la fabrication, la numérisation et la facilitation des échanges, les services financiers numériques et le service de paiement régional, les normes et la qualité, les villes intelligentes et durables et la zone de libre-échange continentale. Quant au Salon international (Source21), il se veut une exposition multisectorielle qui devrait attirer des entreprises et des visiteurs régionaux et internationaux de plusieurs pays du continent et d’autres entreprises et associations internationales.

La région du COMESA compte une population de 560 millions d’habitants avec un produit intérieur global de 769 milliards de dollars (2018). Elle comprend le Burundi, Comores, Djibouti, Rd Congo, Égypte, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Maurice, Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.