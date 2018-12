Infomédiaire Afrique – Le Kenya figure au 3è rang des pays du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) qui ont enregistré une augmentation notable de leurs investissements directs étrangers en 2017.

Le rapport Comesa Investment Trend 2018 publié lundi montre que le Kenya a enregistré 671,7 millions de dollars (67,1 milliards de shillings) en IDE l’année dernière, contre 393,3 millions de dollars (39,3 milliards de shillings) en 2016, soit une croissance de 70,8%. La croissance du Kenya a toutefois été dépassée par les 161,8% du Swaziland et les 77,9% de la Zambie.

Parmi les autres pays du bloc qui ont enregistré une croissance des entrées d’IED, on peut citer le Burundi (49,7%) et les Seychelles (23,6%).

Maurice, le Zimbabwe et le Malawi ont enregistré une baisse significative des entrées d’IED de 45,8%, 22,2% et 14,9% respectivement. Les autres pays incluent Madagascar et l’Éthiopie avec 13,7% et 10,1% dans cet ordre.

Malgré les baisses globales et continentales de l’IED, la région du Comesa a enregistré une augmentation de 3,6% de ses entrées, passant de 18,6 milliards de dollars en 2016 à 19,3 milliards de dollars en 2017, ce qui représente près de la moitié (46%) des entrées d’IED en Afrique au cours de l’année sous revue, souligne le rapport.

Par ailleurs, le Kenya occupe le sixième rang dans la région en ce qui concerne les créances d’IED, derrière le Soudan et l’Ouganda, qui ont reçu respectivement 106,3 milliards et 69,9 milliards de shillings.

Rédaction Infomédiaire