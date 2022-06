O’Spa du Kenzi Tower Hôtel a su se positionner depuis son ouverture en tant que l’un des meilleurs spas de la région. Reconnu pour ses produits luxueux et le professionnalisme de ses thérapeutes. Redécouvrez O-SPA à travers son association avec la marque de renommée international : CINQ MONDES.

« Le Bonheur dans la Peau » : Via ses soins et produits, CINQ MONDES propose une régénération profonde du corps et de l’esprit pour recréer un état d’équilibre parfait jusqu’au niveau cellulaire de la peau. Passionnés par les médecines traditionnelles et la cosmétique, Nathalie et Jean- Louis Poiroux ont réalisé des voyages exploratoires autour du monde à la recherche des meilleurs rituels de beauté. Aujourd’hui, CINQ MONDES a convaincu plus de 1000 spa dans 36 pays de travailler avec la marque, et est partenaire des plus beaux hôtels prestigieux 4 et 5 étoiles.

Profitez de l’expertise CINQ MONDES dans les 800m² du O’SPA situé au cœur de Casablanca. Un espace dédié à la détente avec entre autres des espaces soins, une piscine couverte avec cannons à eaux, des hammams et saunas, un jacuzzi, une salle de fitness et une terrasse.

Une équipe expérimentée entièrement à l’écoute mettra son savoir-faire au service de votre bien-être.

En quête constante d’amélioration, cette nouvelle collaboration permet à O’ Spa de proposer un nouveau menu de soins comprenant des rituels, soins signatures, massages du monde et soins de visages.

Toutes les informations nécessaires vous seront communiquées à la réception du Spa ou par téléphone au 05.22.97.80.66 ou par mail sur [email protected]

Service voiturier et parking gratuit.