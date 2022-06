Si vous êtes à la recherche d’une destination exotique à quelques heures du Royaume-Uni et que vous avez pour envie d’explorer le monde au-delà de l’Europe, vous serez doublement tentés par le Maroc cette année, écrit l’hebdomadaire « The Jewish Chronicle » (JC). Les visiteurs britanniques ne sont d’ailleurs pas les seuls à être attirés par cette destination à moins de quatre heures de vol et par la nouvelle liaison low-cost entre l’aéroport de Gatwick au sud de Londres et Marrakech, observe le journal dans sa rubrique voyage. « Les Israéliens ont beau avoir des souks, des déserts et des tapis colorés à leur porte, cela n’a pas dissuadé 15.000 d’entre eux à se rendre au Maroc pendant la période de Pessah cette année », affirme le média basé à Londres. Le média souligne les atouts des villes impériales comme Marrakech et Fès et met en avant la culture marocaine qui constitue un atout touristique majeur du pays.

« Marrakech n’est peut-être pas la seule porte d’entrée internationale du pays, mais la ville ocre est un joyau touristique, avec de nouvelles attractions pouvant accueillir les visiteurs », soutient l’auteure de l’article.

Evoquant la ville d’Essaouira, le média britannique note que le patrimoine de cette ville renait, invitant le touriste à visiter notamment Beit al Dakira, un centre d’héritage visant à promouvoir la culture juive et la coexistence interconfessionnelle.

Ce centre est la preuve des liens solides qui existent entre le Maroc et sa diaspora de confession juive et de l’intérêt que portent les Marocains à la diversité de leur culture.