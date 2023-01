Le Conseil provincial de Khénifra a tenu, lundi, sa session ordinaire au titre du mois de janvier, avec plusieurs points à l’ordre du jour notamment l’adoption du plan de développement provincial au titre de la période 2022-2027.

Au début de cette session, qui a été présidée par le président du Conseil, Hamid El Babour, en présence des autorités provinciales, l’inspecteur régional de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville a présenté un exposé relatif aux projets initiés dans la province dans le cadre du programme de réhabilitation des centres émergents de la région de Béni Mellal-Khénifra.

Il a été, également, procédé à une présentation détaillée du plan de développement provincial au titre de la période 2022-2027, qui ambitionne de faire de la province un territoire attractif où se conjuguent tous les éléments du développement territorial, que ce soit au niveau social et économique, du pôle touristique, et de la valorisation du patrimoine culturel amazigh, matériel et immatériel de la région, sans négliger le volet environnemental.

Le Conseil provincial de Khénifra a, ainsi, approuvé à l’unanimité le plan de développement provincial au titre de la période 2022-2027, dont la mise en oeuvre est doté d’un financement important, et ce après la finalisation des étapes de l’élaboration du projet du plan de développement provincial, conformément à l’approche suivie par le Conseil, basée sur l’ouverture et la communication, et en activation de l’approche participative adoptée dans l’élaboration du projet du plan de développement dont le document reflète la grandeur les différents projets structurants à l’horizon 2027.

Les points inscrits à l’ordre du jour de cette session ont été approuvés à l’unanimité et concernent un ensemble de conventions relatives à la revitalisation culturelle et touristique dans la province de Khénifra.

L’inspecteur régional de l’Urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national de Béni Mellal-Khénifra, Farid Lamrini, a précisé que le programme de réhabilitation des centres émergents dans la province de Khénifra vise à réaliser l’inclusivité dans l’intervention publique, notamment au niveau rural, afin d’améliorer les conditions de vie de la population rurale, renforcer les services, diversifier les activités économiques, et donner un coup d’accélérateur à l’attractivité du milieu rural outre la valorisation du patrimoine naturel et culturel.