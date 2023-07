En collaboration avec la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF), Kinder Joy of moving a le plaisir d’annoncer le prochain Championnat du Monde de Football Scolaire de l’ISF, prévu à Rabat, au Maroc, du 22 au 31 juillet 2023.

Organisé avec le soutien de la Fédération Royale Marocaine de Football, cet événement vise à rassembler environ 1000 jeunes athlètes, garçons et filles âgés de moins de 18 ans et provenant de 30 pays, tout en promouvant les valeurs communes de l’ISF et de Kinder Joy of moving.

Les Championnats du Monde de Football Scolaire de l’ISF sont réputés pour leur capacité exceptionnelle à unir l’esprit de compétition sportive à l’enrichissement éducatif.

Le tournoi représente un équilibre harmonieux, soulignant le rôle vital du sport dans la promotion de valeurs importantes telles que le fair-play, le mode de vie sain, le respect et l’inclusion.

Outre que les matchs, plusieurs activités concomitantes sont prévues. Les participants peuvent s’attendre à une journée de visite culturelle, où ils auront l’occasion d’explorer différents lieux captivants de la capitale Rabat pour mieux connaître la culture locale.

De plus, la cérémonie d’ouverture et la Nuit des Nations présenteront des opportunités idéales pour tisser de nouveaux liens, favorisant ainsi une ambiance de camaraderie et d’échange culturel.

Ces activités apportent une valeur additionnelle au tournoi, offrant aux étudiants la possibilité de s’ouvrir au monde et de créer des souvenirs inoubliables au-delà du terrain de football.

Kinder Joy of moving et l’ISF partagent une vision commune, celle d’inspirer et d’enflammer la passion du mouvement chez les jeunes générations en encourageant les valeurs du travail d’équipe, du respect et du fair-play à travers le sport : nous visons à autonomiser et à former les leaders de demain.

Comme toujours, le Trophée Kinder Joy of moving Fair-Play sera décerné aux personnes qui incarnent les valeurs de l’esprit sportif. L’honnêteté, l’intégrité et le respect sont au cœur du fair-play, et ce prix prestigieux récompense ceux qui incarnent ces qualités sur le terrain et en dehors. Il rappelle que l’essence du sport ne réside pas seulement dans la victoire, mais aussi dans la conduite exemplaire et le respect des principes d’une compétition juste. En reconnaissant une telle conduite, Kinder Joy of moving cherche à inciter les participants à respecter l’esprit du fair-play et à devenir des ambassadeurs de l’intégrité au sein de leur communauté.

Le Championnat du Monde de Football Scolaire de l’ISF – Maroc 2023 promet non seulement des matchs exaltants, mais aussi une expérience holistique exceptionnelle qui comprend l’exploration culturelle et célèbre les valeurs du fair-play. Avec diverses activités et le Trophée du Fair-Play, cet événement vise à créer un voyage inoubliable qui englobe à la fois l’amour du jeu et l’appréciation des connexions mondiales et de l’esprit sportif.

En collaboration avec l’ISF, Kinder Joy of moving s’engage à créer une expérience mémorable qui marquera la vie de tous les participants pour longtemps.

Pour rester informé et en savoir plus sur l’événement, veuillez consulter le site officiel de l’ISF sur https://www.isfsports.org/events.

Kinder Joy of moving est un projet international de responsabilité sociale du groupe Ferrero qui incite 2,6 millions d’enfants et leurs familles dans 33 pays du monde entier à être actifs, à bouger par amour du mouvement et à développer des compétences de vie d’une manière attrayante et joyeuse. Au cœur de ce projet se trouve la conviction qu’une attitude positive à l’égard du mouvement fera des enfants d’aujourd’hui de meilleurs adultes demain.