L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a renforcé depuis le 1er juin 2023 l’utilisation de l’énergie propre dans la traction de ses trains.

En faisant passer la part de l’énergie verte de 25 à 60% dans son mix électrique à travers tout le réseau ferré national, l’ONCF enregistre une nouvelle performance record, qui lui a permis de dépasser l’objectif qu’il s’était fixé à 50% et bien avant la fin de l’année en cours.

Cette performance en matière de transition énergétique, s’inscrit en droite ligne avec la Clairvoyante Vision de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI Que Dieu L’Assiste portant sur l’accélération du déploiement, à grande échelle,des énergies renouvelables à l’horizon 2030 afin de renforcer la souveraineté énergétique, réduire les coûts de l’énergie et positionner le Royaume dans l’économie décarbonée dans les décennies à venir.

C’est ainsi qu’en plus des trains ‘Al Boraq’ qui circulent à l’énergie propre depuis le 1 er janvier 2022, l’ensemble des trains navettes rapides (TNR) et de lignes (Al Atlas), empruntant la ligne conventionnelle ‘Tanger – Casablanca’, sont désormais alimentés à l’énergie verte.

De même, tous les trains de transports de marchandises qui desservent le port de Tanger Med sont également tractés à l’énergie propre, contribuant ainsi à la consolidation du positionnement de notre pays en matière de compétitivité logistique, d’accélération et de promotion industrielle des filières à fort potentiel à l’instar de l’automobile.

Portant concrètement sur une consommation annuelle de 190 GWH fournie par un opérateur national, contre 75 GWH en 2022, cette électricité durable permet dès lors d’assurer l’alimentation de 27 sous-stations (au lieu de 10 sites uniquement). Représentant environ 50% de l’ensemble de ces postes d’énergie à travers le réseau, elles s’étendent sur les principaux axes générateurs du trafic global ferroviaire.

Confortant la forte ambition et la détermination de l’Office dans sa transformation verte, ce choix stratégique permet une optimisation considérable de la facture énergétique et une atténuation substantielle de l’empreinte carbone des activités ferroviaires : il s’agit de 135000 tonnes d’équivalent CO2 évitées au terme de l’année 2023.

Les gains qui en découlent représentent l’équivalent de l’implantation de 3 800 000 arbres comme puits absorbant le CO2 ou la réduction de l’effet de la circulation de 730 camions de transport de conteneurs par jour entre Casablanca et le port de Tanger-Med.

Tout en poursuivant le déploiement et la mise en œuvres d’actions d’envergure d’atténuation et l’adoption de solutions durables dans le souci constant de réduire au strict minimum l’empreinte carbone des activités ONCF, le rail national marque un tournant important dans la mise en œuvre de sa feuille de route ‘Energie Responsable’.

Il affiche l’ambition de devenir encore plus sobre, plus résilient et plus frugal, et de renforcer davantage son ADN écoresponsable pour se positionner en tant qu’épine dorsale de la mobilité durable, au service de la prospérité socio-économique et des générations futures.