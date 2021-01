La bancassurance maintient sa progression à deux chiffres et réalise un taux de croissance de 19% au terme de l’année 2019, avec 13,7 milliards de dirhams (MMDH) de primes collectées, indique l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

Ces primes ont été générées principalement en assurance vie (93,6%), précise l’ACAPS dans son rapport du secteur des Assurances au titre de l’exercice 2019, notant que l’essentiel de la collecte provient du secteur bancaire qui draine à lui-seul 99,7% des primes émises en bancassurance, soit un chiffre d’affaires de 13,6 MMDH.

Ledit rapport fait aussi ressortir que le marché de la distribution est animé par 2.128 intermédiaires (1.670 agents et 458 courtiers) et 629 bureaux de gestion directe. Ce canal de distribution emploie près de 11.000 salariés, dont 6.375 par les agents et 3.519 les sociétés de courtage.

En termes de production, ce réseau de distribution réalise un chiffre d’affaires (primes émises toute taxe comprise) de 34,2 MMDH, en hausse de 9,6% par rapport à 2018, relève l’ACAPS.

Avec 17,4 MMDH, le portefeuille des courtiers enregistre une augmentation de 11,6%, au moment où le chiffre d’affaires des agents progresse de 7,1% à 11,2 MMDH, fait savoir la même source, ajoutant que les bureaux de gestion directe réalisent une production de 5,7 MMDH, en augmentation de 8,7%.